Com inteligência e bom humor, há 25 anos o time do Cartão Verde entra em campo semanalmente para um bate-papo agradável e instigante sobre o futebol nacional. Apresentado por Vladir Lemos, o programa conta com um respeitável trio de comentaristas composto pelos jornalistas Celso Unzelte e Vitor Birner, e pelo tricampeão mundial Roberto Rivellino. A cada edição, um convidado se une a eles para discutir os jogos da rodada e as principais notícias do mundo da bola.